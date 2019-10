Dois jogos do Mundial de Râguebi cancelados no Japão por causa de tufão

Os jogos Inglaterra-França e Nova Zelândia-Itália, agendados para sábado em Yokohama e Toyota, foram cancelados © Reuters

Por Lusa 10 Outubro, 2019 • 08:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A organização do Mundial de Râguebi anunciou esta quinta-feira o cancelamento de dois jogos devido ao tufão que deve atingir o Japão este fim de semana.

Pub Pub

Os jogos Inglaterra-França e Nova Zelândia-Itália, agendados para sábado em Yokohama e Toyota, foram cancelados devido à aproximação do tufão Hagibis.

Pub Pub

Atualmente classificado como um tufão "violento", no topo da escala de intensidade ciclónica no Japão, o Hagibis está a dirigir-se para o sudeste do país e poderá atingir a área de Tóquio no sábado, alertaram os meteorologistas japoneses.

De acordo a Agência Meteorológica Japonesa (JMA), o poder atual de Hagibis é semelhante ao de quatro dos maiores tufões que o Japão viu nas últimas décadas, incluindo o Faxai no mês passado, que provocou danos significativos em Chiba, nos subúrbios de Tóquio.

Para sábado, "espera-se velocidades de vento de 45 metros por segundo" ou 162 quilómetros por hora, disse um responsável da agência numa conferência de imprensa esta quarta-feira.

"O tufão causará fortes chuvas em grande parte do país. Os ventos fortes soprarão primeiro, seguidos por chuvas torrenciais", declarou, acrescentando que nas zonas costeiras são esperadas ondas violentas.

Outro evento que reúne dezenas de milhares de espetadores é o Grande Prémio de Fórmula 1 de Suzuka (Japão central), que também pode ser ameaçado, a decorrer no domingo.