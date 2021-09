Domingos Duarte marca e dá um ponto ao Granada em casa do Barcelona

© AFP

O defesa central português Domingos Duarte marcou esta segunda-feira o golo do Granada no empate 1-1 com o FC Barcelona, na quinta jornada da liga espanhola de futebol, que valeu a conquista de um ponto em Camp Nou.

O golo do internacional luso surgiu logo aos dois minutos, ao dar a melhor sequência de cabeça a um passe de Sérgio Escudero, e esse golo só não valeu três pontos porque a equipa catalã marcou em cima do nonagésimo minuto, pelo central uruguaio Ronald Araújo.

Em destaque esteve também outro português, o guarda-redes Luís Maximiliano, cujo 'passe' o Granada comprou ao Sporting, que só não foi capaz de parar o remate de cabeça indefensável do central do FC Barcelona, aos 90 minutos.

Com este empate caseiro, o FC Barcelona segue em sétimo lugar, com oito pontos e menos um jogo, numa tabela liderada pelo rival Real Madrid, com 13 pontos, seguido do Atlético Madrid, com 11, do Valência e da Real Sociedad, ambos com 10.