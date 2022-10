Domingos Paciência elogia Taremi: "contagia a equipa, é inexcedível"

Domingos Paciência © Ivo Pereira/Global Imagens (arquivo)

Por Tiago Santos 27 Outubro, 2022 • 13:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em extremos opostos do campo, há na equipa do Futebol do Porto dois jogadores que marcam diferenças. Domingos Paciência sublinha a atitude de Mehdi Taremi em campo pelos dragões, uma vontade que contagia a equipa, onde, na baliza, há agora um esteio que se agiganta a cada jogo, ao nível dos melhores do mundo, é dos melhores da história dos dragões, Diogo Costa.

"Mehdi Taremi é um jogador que não dá descanso a nenhuma defesa. Pela capacidade de trabalho que tem, ele contagia a equipa. Um avançado com essa persistência, que nunca desiste, que nunca se dá por derrotado, ajuda muito a equipa. Taremi tem sido inexcedível", resume Domingos Paciência sobre a atuação do avançado diante do Clube de Brugge.

Para o antigo ponta de lança, é evidente que Taremi (30 anos, contrato até 2024) deve continuar de dragão ao peito. "A renovação do contrato passa sempre pelo interesse de ambas as partes", sublinha Domingos Paciência.

"O melhor Futebol Clube do Porto é com o Taremi dentro do campo. Pela forma como joga, como ajuda a equipa. Para mim, nos últimos tempos não vi um jogador tão completo como ele. Para além de fazer golos, de assistir, do compromisso defensivo, a sua personalidade como jogador também está muito vincada". Transborda dentro e fora de campo, realçando o papel do avançado nas contas de Sérgio Conceição.

Ouça as declarações de Domingos Paciência 00:00 00:00

Diogo Costa como Vítor Baía. Entre os melhores

Diogo Costa travou por duas vezes o Brugge na marca dos 11 metros. Defesas que ajudam a segurar resultados, que dão confiança à equipa azul e branca. "O Diogo tem tido um crescimento de salientar. Diria que, em pouco tempo, pouco mais de um ano, vemos o Diogo Costa ao nível dos melhores do mundo, à procura de atingir um nível idêntico ao que conseguiu o Vítor Baía, um guarda-redes que está na história do Futebol Clube do Porto.

"O que Diogo Costa tem feito tem sido extraordinário, ainda ontem, ao defender duas grandes penalidades, num momento tão decisivo. Pode dizer-se que, neste momento, estará entre os melhores guarda-redes do mundo", acredita Domingos Paciência.

De regresso ao campeonato, os dragões já esqueceram a derrota no clássico diante do Benfica, e os seis pontos de desvantagem que daí resultam. "O Futebol Clube do Porto é, neste momento, uma equipa confiante. Na Liga dos Campeões, nos últimos três jogos, fez nove golos. É evidente que, no campeonato, o último jogo [com o Benfica no Dragão, 0-1], a partir do minuto 27 deixou de estar na sua máxima força [Eustáquio expulso], mas a verdade é que continua tudo em aberto. Não quer perder o comboio do campeonato, é a prioridade. Mas sabemos que a paragem para o campeonato do mundo, vai ser como o arranque de uma nova temporada (...) é um campeonato atípico, num ano atípico".