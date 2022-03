Dongmo campeã do mundo. "É a recompensa de um trabalho bem feito"

© AFP

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo fala de mais uma grande vitória para o desporto português. "É a recompensa de um trabalho bem feito", afirmou em declarações à TSF.

Jorge Vieira não está com a comitiva portuguesa em Belgrado, e ainda não conseguiu falar com a atleta. O contacto com a Sérvia fez-se apenas por uma mensagem de felicitação à atleta portuguea.

"Quando a atleta ganha não há muito a dizer. Eles precisam de uma palavra de apoio é quando perdem".

Na Sérvia, estão 12 atletas portugueses a competir por uma medalha. Para as provas que ainda faltam, Jorge Vieira mantém as expectativas em alta. O responsável pela federação que tutela o atletismo em Portugal dá o exemplo da atleta Patrícia Mamona.

Mas Jorge Vieira deixa também uma aposta na prestação dos atletas mais novos. "Espero que façam bons resultados. A confiança ganha-se com os sucessos", afirmou.