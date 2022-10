Donos do PSG compram mais de 20% da SAD do SC Braga

© Miguel Pereira/Global Imagens

O Sporting de Braga informou o mercado, através de um comunicado na CMVM, que recebeu uma comunicação da Qatar Sports Investment, que é proprietária do Paris Saint Germain, sobre a aquisição daquele grupo de mais de 20% da SAD minhota.

A Qatar Sports Investment comprou os 21,67% que eram detidos pela Olivedesportos.

O clube minhoto, liderado por António Salvador, faz questão de esclarecer os sócios que "esta operação não produz qualquer alteração na gestão da Sporting Clube de Braga Futebol SAD, estando salvaguardada a total autonomia de decisão por parte da Administração nomeada com o apoio do acionista maioritário Sporting Clube de Braga".

A Qatar Sports Investments também já explicou este investimento e, num comunicado, cita o presidente Nasser Al-Khelaifi:

"A Qatar Sports Investments orgulha-se de investir em empresas e marcas desportivas líderes em todo o mundo, ajudando-as a atingir todo o seu potencial. Portugal é um país construído sobre o futebol - com fãs entre as pessoas mais apaixonadas e uma das melhores redes de talentos do mundo. O SC Braga é uma instituição portuguesa exemplar - tem uma história de prestígio, uma enorme ambição e uma reputação de excelência dentro e fora do relvado."

Leia na íntegra o comunicado do Sporting de Braga:

"A Sporting Clube de Braga Futebol, SAD informa - no seguimento do já transmitido à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - ter recebido uma comunicação da Qatar Sports Investments relativa à compra, por parte desta, da participação do acionista Olivedesportos SGPS, S.A..

Pela longa e sucedida parceria e pela confiança sempre depositada na gestão e nas decisões da Administração, a Sporting Clube de Braga Futebol, SAD manifesta público agradecimento à Olivedesportos SGPS, S.A. e à sua Administração, desejando as maiores felicidades para os desafios futuros.

A Sociedade acolhe com entusiasmo a entrada da Qatar Sports Investments na sua estrutura acionista, certa de que a capacidade e a experiência internacionalmente demonstradas, nas mais variadas áreas, constituem para a Sporting Clube de Braga Futebol, SAD um acrescento de valor, permitindo alavancar o crescimento da marca e a sua expansão global.

Esta operação não produz qualquer alteração na gestão da Sporting Clube de Braga Futebol, SAD, estando salvaguardada a total autonomia de decisão por parte da Administração nomeada com o apoio do acionista maioritário Sporting Clube de Braga."