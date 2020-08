Dragões dominam melhor onze da época passada

Marchesín, do FC Porto, recebeu também esta noite o prémio de Melhor Guarda-Redes © Fernando Araújo/EPA

O FC Porto é o clube em maioria no melhor onze da época, escolhido pela Liga e divulgado esta sexta-feira, no sorteio do calendário da I e II Liga de futebol para a temporada 2020/21. Deste onde "ideal", cinco jogadores fazem parte do plantel dos dragões: Marchesín, Pepe, Alex Telles, Otávio e Corona.

Os restantes são Ricardo Esgaio e Paulinho, do Sporting de Braga, Rúben Dias e Pizzi do Benfica, Pedro Gonçalves do Famalicão e Taremi do Rio Ave.

Marchesín, do FC Porto, recebeu também esta noite o prémio de Melhor Guarda-Redes, enquanto Pedro Gonçalves, do Famalicão, foi eleito Melhor Jogador Jovem - com menos de 23 anos - da I Liga.