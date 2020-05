Drulovic e as memórias do penta: "Um recorde que ainda vai durar muitos anos"

Drulovic falou à TSF © Global Imagens (arquivo)

A 7 de maio de 1995 o Futebol Clube do Porto derrotou no Estádio de Alvalade o Sporting por 0-1. Os dragões sagravam-se campeões sob o comando de Bobby Robson - que tinha treinado antes o Sporting -, com uma vitória no terreno do principal rival nessa época (0-1).

Foi a primeira vitória de cinco consecutivas no campeonato. O início de uma história de sucesso que, acredita o antigo extremo Drulovic, não se vai repetir tão depressa. "Acho que o recorde ainda vai durar muitos anos", vaticina Drulovic em entrevista à TSF.

Para o antigo extremo, a competitividade entre os grandes do futebol português torna difícil que alguma equipa consiga igualar ou superar o feito histórico. "Qualquer um dos grandes quer ser campeão. As equipas mais pequenas também são muito difíceis de bater. Mas os recordes existem para ser batidos", justifica Drulovic.

O extremo sérvio foi um dos poucos jogadores que esteve presente nas cinco conquistas consecutivas, a última, sob o comando de Fernando Santos. Esta num lote restrito de seis atletas que conseguiram esse feito: Drulovic, Jorge Costa, Aloísio, Rui Barro, Folha e Vítor Baía

"Guardo memórias fantásticas de uma marca muito importante na história do Futebol Clube do Porto", lembra. "Éramos a melhor equipa portuguesa, a equipa que jogava melhor futebol".

Recordar memórias

Drulovic ficou no banco e assistiu dali, ao lado de "Sir" Bobby Robson, à vitória em 1994/95. Hoje confessa, gosta de procurar as memórias no baú, recordar as imagens que tem dispersas na memória. "Hoje podemos pesquisar na Internet, recordar estes bons velhos tempos".

O antigo jogador pode recordar facilmente o golo de Domingos Paciência em Alvalade, e o festejo que que fechou o primeiro capítulo de uma história de cinco anos, que terminaria apenas com o título histórico conquistado com Fernando Santos no banco dos dragões e, como sempre, com nomes como Vítor Baía ou Drulovic.