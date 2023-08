Drulovic lança Supertaça: a "tradição muito positiva" do FC Porto e um Benfica "talvez ainda mais forte"

© João Santos/Global Notícias (arquivo)

Ljubinko Drulović conheceu os dois lados da paliçada que esta noite separa o campeão nacional em título, Benfica, e o vencedor da última Taça de Portugal, FC Porto, na luta pelo primeiro troféu da época, a Supertaça Cândido de Oliveira.

Jogou dez anos em Portugal, oito deles nos dragões e outros dois nas águias, e apesar de ver as duas equipas em momentos distintos, não espera menos do que uma partida "em que os treinadores nem precisam de motivar os jogadores".

"Toda a gente quer ganhar e toda a gente quer jogar, por isso vai ser um jogo bastante interessante", adiantou à TSF o esquerdino que tem cinco supertaças portuguesas no palmarés.

À espera de um "excelente jogo de futebol com duas grandes equipas", Drulović não deixa de notar que é "muito importante para o futebol português que este tipo de jogos continuem a levar muita gente ao estádio e com muita euforia, sejam adeptos do Benfica ou sejam adeptos do FC Porto", sobretudo num ambiente de "rivalidade boa, que é boa para o próprio futebol".

Sem favoritos para este que é o primeiro jogo da época oficial das duas equipas, antevê que serão os "pequenos detalhes vão decidir quem vai ser o vencedor" de um jogo "bastante disputado e difícil".

E os detalhes começam no banco, em especial no do FC Porto, liderado por Sérgio Conceição, que tem feito um "excelente trabalho" e "é um homem da casa, pode dizer-se assim".

"É o treinador com mais anos no FC Porto, identifica-se bem com aquilo que são as ideias do próprio clube e conhece muito bem a casa", nota Drulović, que vê no FC Porto um "sempre favorito para ganhar tudo".

"O FC Porto tem muita qualidade neste tipo de jogos"

À espera de uns dragões "muito competitivos e muito fortes este ano", de entre os dois reforços até agora oficializados - Fran Navarro e Nico González -, o antigo avançado nascido na ex-Jugoslávia puxa a brasa à sua zona predileta do campo: "Espero que este Navarro se integre muito bem porque no ano passado, no Gil Vicente, fez uma excelente época e é um excelente jogador."

Sobre a postura azul e branca na partida desta noite - jogada a partir das 20h45 e com Relato TSF -, não deixa de notar a "tradição positiva, muito positiva" do FC Porto em jogos desta natureza: "Mesmo no meu tempo, lembro-me de alguns jogos que nós conseguimos ganhar, o FC Porto tem muita qualidade neste tipo de jogos e normalmente ganha este troféu."

"De certeza que desta vez não vai fugir à regra, o FC Porto vai fazer tudo para conseguir a vitória", vaticina o ex-jogador, sem esquecer que do outro lado está também "uma excelente equipa", a do Benfica, e que daí nascerá "um jogo bastante interessante de ver, principalmente para pessoas que gostam de futebol".

"Talvez tenha uma equipa ainda mais forte do que no passado"

E é precisamente no outro lado do campo que Drulović vê um adversário que, se já era forte na última época, ainda mais forte ficou com os reforços deste verão, destacando um em particular: Ángel Di María.

O argentino de 35 anos voltou à Luz depois de ter terminado o contrato que o ligava à Juventus e não deixa grandes dúvidas ao antigo avançado: "Entrou muito bem."

A seu favor jogam o facto de já "conhecer a casa", pelo que "a adaptação é muito fácil para ele", tanto que "entrou e começou a marcar golos e [a fazer] assistências".

"É um grande jogador, apesar da idade que tem, tem muita qualidade" e a ele juntou-se um outro que também não passou despercebido a Drulović: o médio turco Orkun Kökçü, que é "um excelente jogador".

E apesar de o Benfica chegar a esta supertaça vindo de duas derrotas na pré-época - 0-2 com o Burnley e 1-2 com o Feyenoord -, não deixa de notar que a equipa "estava a jogar muito bem" e é "excelente, sem dúvida nenhuma", além de ter "moral, porque foi a campeã".

Feitas as contas ao mercado de transferências, Drulović defende que os encarnados "este ano talvez tenha, uma equipa ainda mais forte do que no passado, mais criativa".

Caia a Supertaça para que lado cair, depois dela arranca um campeonato que espera "mais uma vez muito disputado entre três grandes equipas em Portugal".

"O SC Braga também tem uma excelente equipa, mas normalmente FC Porto, Benfica e Sporting, neste caso, vão decidir com certeza que vai ser o próximo campeão", adianta.

A Supertaça Cândido de Oliveira joga-se esta quarta-feira, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, tem Relato TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt.