Duas assistências de Bernardo Silva na vitória do City em Burnley

O português Bernardo Silva fez hoje duas assistências na vitória do Manchester City em casa do Burnley (4-1), na 15.ª jornada da Liga inglesa de futebol, em que os campeões em título subiram ao segundo posto à condição.

Numa vitória confortável dos 'citizens', que tinham apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições, o brasileiro Gabriel Jesus abriu o marcador com um remate em arco, aos 24 minutos.

O ponta de lança brasileiro continuou a 'aproveitar' a lesão do argentino Aguero aos 50, quando respondeu de forma certeira a um cruzamento de Bernardo Silva, antes de o espanhol Rodri fazer o 3-0 com uma recarga aos 68.

Aos 87 minutos, o suplente argelino Ryad Mahrez fez o 4-0, a passe de Bernardo Silva, com o irlandês Robbie Brady a apontar o golo de honra da equipa da casa dois minutos depois, num encontro em que João Cancelo não saiu do banco do City.

O resultado deixa a equipa de Pep Guardiola no segundo lugar, com os mesmos 32 pontos do Leicester, que só joga na quarta-feira, e a oito pontos do líder destacado Liverpool, que ainda vai receber o vizinho Everton.

O Burnley segue em 11.º lugar, com 18 pontos, mais dois do que o Bournemouth, que saiu derrotado da visita ao Crystal Palace, apesar de os londrinos terem ficado a jogar com menos um desde os 19 minutos, face à expulsão de Sakho.

Ainda assim, Schlupp deu, aos 76 minutos, a vitória à equipa de Roy Hogdson, que subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 21 pontos.

Na quarta-feira, o Tottenham, de José Mourinho, visita a anterior equipa do técnico português, o Manchester United, enquanto o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, recebe o West Ham, o Leicester acolhe o lanterna-vermelha Watford e o Chelsea, quarto, joga em casa com o Aston Villa.