Duelo europeu no Estádio da Luz marcado para dia 2 agosto

Estádio da Luz © Filipe Amorim / Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 22 Julho, 2022 • 13:18

A partida que vai ter lugar no Estádio da Luz, vai ser palco para o duelo europeu com o adversário dos encarnados a sair do jogo entre os dinamarqueses do Midtjylland e dos cipriotas do AEK Larnaca. A primeira mão dessa eliminatória terminou empatada a um golo.

A 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões a UEFA já tem marcada para o dia 9 de agosto, terça-feira, quando o Benfica for jogar na condição de visitante. Para essa partida ainda não ficou definido o horário.

O adversário das águias ficará definido na terça-feira, quando se disputar o jogo decisivo entre o Midtjylland e o AEK Larnaca. A partida realiza-se às 16h30, na Dinamarca.