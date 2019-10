Dybala bisa na vitória da Juventus frente ao Lokomotiv

© Reuters

A Juventus sofreu em casa para bater (2-1) o Lokomotiv, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na primeira parte, os russos chegaram à vantagem aos 30 minutos de jogo, num golo de Miranchuk.

Na segunda parte, a equipa de Cristiano Ronaldo teve muitas dificuldades em contrariar a estratégia defensiva da turma, que jogou com os internacionais portugueses João Mário e Éder.

A 13 minutos do fim, Dybala empatou a partida e, logo a seguir, Alex Sandro rematou para uma defesa apertada do guardião Guilherme. Na recarga apareceu o 10 argentino para fixar o resultado final.

Com esta vitória, a Juventus soma 7 pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid, que venceu esta tarde no Wanda Metropolitano o Bayer Leverkusen por 1-0. Álvaro Morata marcou o único golo dos colchoneros que não puderam contar com o lesionado João Félix.