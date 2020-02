Dyego Sousa e Chiquinho titulares frente ao Shakhtar

© Octavio Passos/Global Imagens

O Benfica está obrigado a vencer o Shakhtar Donetsk para seguir em frente na Liga Europa. Na Ucrânia, os encarnados perderam por 2-1, mas o golo marcado "fora", que vale a dobrar nas contas finais, deu alento à equipa orientada por Bruno Lage.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Taarabt e Rafa; Chiquinho e Dyego Sousa.

Suplentes do Benfica: Svilar, Nuno Tavares, Florentino, Cervi, Seferovic, Jota, e Vinícius.

Onze do Shakhtar: Pyatov; Dodô, Kryvstsov, Matviyenko e Ismaily; Marcos Antonio e Stepanenko; Marlos, Alan Patrick e Taison; Júnior Moraes.

Suplentes do Shakhtar: Shevchenko, Khocholava, Tetê, Konoplyanka, Maycon, Bolbat e Fernando.

O Benfica, que virou duas de quatro eliminatórias que iniciou com derrotas fora por 2-1, a primeira com o Marselha, graças à 'mão' de Vata, em 1989/90, vai ter de lidar com o 'poder de fogo' de Taíson, Marlos, Kovalenko ou Júnior Moraes.

Nos 16 avos de final, os encarnados apresentam um balanço perfeito, de cinco apuramentos em cinco eliminatórias, mas, na Ucrânia, perderam pela primeira vez, ao 11.º jogo, pelo que só vencendo na Luz podem somar uma sexta presença nos 'oitavos'.

O Benfica manteve a base dos convocados para a receção aos ucranianos, numa lista em que entraram apenas Svilar e David Tavares.

O treinador Bruno Lage, na conferência de imprensa, garantiu que o Benfica vai enfrentar o Shakhtar Donetsk com o único objetivo de vencer e garantir a passagem aos 'oitavos' da Liga Europa, sem pensar no jogo seguinte, do campeonato.

"Temos de ir à procura do resultado que nos permita seguir em frente. Queremos uma entrada forte, frente a um adversário competente, com bola e sem bola, procurando não nos expormos a espaços que o Shakhtar gosta de explorar", antecipou o técnico encarnado.

O jogo no Estádio da Luz tem início às 20h00, e é arbitrado pelo holandês Bjorn Kuipers.