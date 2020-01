Dyego Sousa muito próximo de reforçar o Benfica

© Miguel Pereira/Global Imagens

O internacional português Dyego Sousa está a caminho do Benfica, sabe a TSF. O ex-Sporting de Braga chega por empréstimo dos chineses do Shenzen e vai assinar com o clube da Luz até ao final da temporada.

O jogador, que representou a Seleção nacional em dois jogos da qualificação para o Euro2020, está assim de regresso ao futebol português, depois de representar os minhotos e o Marítimo.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Belenenses, o treinador do Benfica admitiu a chegada de mais um reforço. As águias defrontam esta sexta-feira o Belenenses, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, que lideram com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto.