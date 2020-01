Benfica já confirmou: Dyego Sousa reforça o ataque das águias

Dyego Sousa vai vestir a camisola 20 das águias © slbenfica.pt

O Benfica confirmou esta sexta-feira a chegada do avançado internacional português Dyego Sousa, por empréstimo dos chineses do Shenzen. O internacional português, com contrato válido até ao final do ano civil de 2020, vai vestir a camisola 20 das águias.

Nascido em São Luís do Maranhão, no Brasil, o avançado já representou por duas vezes a seleção portuguesa.

Dyego Sousa chegou a Portugal com apenas 18 anos, em 2007, para representar os juniores do Nacional e passou ainda por Leixões, Tondela, Portimonense e Marítimo. Em 2017/18 chegou ao Sporting de Braga e foi comprado pelo clube chinês em 2019, por 5,4 milhões de euros.

O avançado chega um dia depois de Bruno Lage ter admitido que havia um reforço na calha para o Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses SAD.