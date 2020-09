Dyego Sousa fora das opções do Benfica para a Liga dos Campeões

Dyego Sousa fora das opções © Octavio Passos/Global Imagens

A UEFA divulgou a lista de jogadores inscritos pelo Benfica para a 3ª eliminatória da Liga dos Campeões frente ao PAOK, na Grécia.

Para a lista A, Jorge Jesus selecionou todos os reforços que a águia contratou para esta temporada. Estão na lista para esta partida Darwin Nuñez, Everton, Waldschmidt, Pedrinho, Gilberto, Hélton Leite, Verthongen, mas também Diogo Gonçalves, que regressou de empréstimo.

Fora das opções está o ponta-de-lança Dyego Sousa, emprestado pelo chineses do Shenzhen FC até dezembro. Também o médio David Tavares está fora dos eleitos, embora possa ser incluído na lista B.

Do lado dos gregos do PAOK, Zivkovic, ex-jogador do Benfica, está entre a lista de eleitos de Abel Ferreira.