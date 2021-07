© Global Imagens

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, mostrou-se satisfeito após a conquista da Supertaça Cândido Oliveira. Os leões bateram o SC Braga por 2-1, num jogo disputado em Aveiro, com público nas bancadas. O técnico campeão nacional considerou o resultado "justo".

"Alguma ansiedade, dificuldade em construir. O Braga pressionou bem, mas depois conseguimos tomar conta do jogo. Parece que o golo nos fez bem, libertou-nos e fomos superiores. Quisemos fazer o terceiro golo, não conseguimos, tivemos mais perto do terceiro golo do que o Braga do empate. Foi justo", disse na zona mista, em declarações registadas pela TVI.

"É bom começar com um título, um pouco especial porque é só um jogo, mas injusto para as duas equipas que fizeram uma época muito boa. Mas está feito e vai para o museu do Sporting. Agora, é começar outra etapa", acrescentou.



Pote eleito o melhor em campo

O 28 do Sporting, Pedro Gonçalves, marcou um golo e começou a temporada com uma exibição de encher o olho. O jogador leonino mostrou-se também satisfeito com o regresso dos adeptos.

"Golo cheio de energia, para toda a gente que teve neste estádio. Sentimos falta deles [adeptos] e estou contente por estarem de volta", disse.

"Sentimento de orgulho, porque a minha família também esteve aqui. O golo é para eles também, porque fazem parte de um longo caminho e são o meu maior apoio", sublinhou.