"É histórico!" Volta a Espanha em bicicleta vai mesmo passar por Portugal

A informação foi confirmada à TSF pelo presidente da câmara de Viseu. Almeida Henriques vai estar ao fim da tarde em Madrid para a apresentação oficial da Vuelta 2020.



O Autarca revela que a presença da prova em Portugal é fruto de uma parceria entre Viseu e o Turismo do Centro. A passagem pela cidade portuguesa está programa para o dia 4 de setembro. Almeida Henriques fala de uma data histórica para o município, "é histórico. É importante pela ligação que Viseu tem ao ciclismo, mas também pela promoção da região no mercado espanhol. Viseu está ligado à Volta a Portugal desde o início e, a partir de agora, passa estar também ligado à Vuelta." A etapa que liga Viseu a Ciudad Rodrigo será a penúltima da edição de 2020.

Antes da etapa beirã, o pelotão entra em Portugal, pelo Norte, vindo da Galiza. A três de setembro, passa por Viana do Castelo e chega ao Porto num final de etapa organizado pelas autarquias de Matosinhos e do Porto. É uma edição que tem as primeiras etapas na Holanda, com partida em Utrecht, e que chega a Espanha na etapa 4, que começa na fronteira de Irún, entre França e Espanha.

Quanto a Portugal, é um regresso da Vuelta às estradas portuguesas. Em 1997, a prova começou em Lisboa, atravessou o Alentejo e o Algarve, antes de entrar em território espanhol.

Notícia corrigida às 10h07.