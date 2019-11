É hoje que Portugal sabe contra quem vai defender o Euro conquistado em França

© Gerardo Santos/Global Imagens

Este sábado, o sorteio da fase final do Euro2020 vai arrancar com Portugal no Pote 3. A cidade de Bucareste, vai ditar a sorte da Seleção Nacional, que vai defender o título conquistado no Euro 2016 numa prova que passa por quase toda a Europa, numa ideia que nasceu de um projeto de Michel Platini, antigo presidente da UEFA.

São 12 cidades de 12 países que foram selecionadas - Amesterdão, Baku, Budapeste, Bucareste, Bilbau, Londres, Munique, Glasgow, Roma, São Petersburgo, Copenhaga e Dublin - com os jogos das meias finais e final a serem disputados na capital inglesa e o inaugural em Roma.

Portugal chegou a considerar integrar Lisboa e Porto para uma candidatura, mas essa possibilidade acabou por não avançar.

O projeto de Michel Platini conseguiu lutar contra várias críticas, de diversos setores do futebol. Impossível, complicado, gastos financeiros elevados e logística gigantesca foram estas as palavras mais ouvidas antes da oficialização deste modelo competitivo, pelo Comité Executivo da UEFA.

Ficou definido que cada um dos seis grupos vai estar designado a uma zona geográfica com duas sedes. As seleções que tenham cidades organizadoras vão jogar, pelo menos, duas vezes em casa.

Europeu de futebol de 2020 terá Portugal como defensor do título



A Seleção Nacional ainda corre o sério risco de apanhar um "tubarão" na fase de grupos. Por partilharem o Pote 3, é certo que Turquia, Dinamarca, Áustria, Suécia e República Checa não vão ser, para já, adversários da equipa de Fernando Santos.

Itália, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Ucrânia são os possíveis adversários do Pote 1.

Também não se apresenta fácil a "escolha" do Pote 2, com a França, atual campeã mundial, seguida da Croácia, vice-campeã mundial e também a Polónia e Suíça. No Pote 4 estão País de Gales, a estreante Finlândia e as quatro seleções que vão lutar pela qualificação nos play-offs, que vão ser jogados no mês de março do próximo ano.

A última entrada no Euro2020 vai ser discutida entre Bulgária, Hungria, Islândia, Roménia, Bósnia-Herzegovina, Irlanda do Norte, Eslováquia, República da Irlanda, Noruega, Sérvia, Escócia, Israel, Geórgia, Bielorrússia, Macedónia do Norte e Kosovo.

Várias condicionantes para o sorteio



As regras do sorteio deste sábado ditam que todos os países com cidade-sede vão jogar em casa. É preciso ter ainda em conta que Rússia e Ucrânia não podem defrontar-se, por questões diplomáticas.

Com estas condicionantes, a Seleção Nacional já sabe que não vai calhar no Grupo B, em que já está a Bélgica (Pote 1), a Rússia (Pote 2) e a Dinamarca (Pote 3), num agrupamento que será disputado em São Petersburgo e em Copenhaga.

O sorteio está agendado para as 17h00 em Lisboa, na Romexpo, em Bucareste. Confira os potes para o sorteio da fase final do Euro2020:

Pote 1:

Bélgica

Itália

Inglaterra

Alemanha

Espanha

Ucrânia

Pote 2:

França

Polónia

Suíça

Croácia

Holanda

Rússia

Pote 3:

Portugal

Turquia

Dinamarca

Áustria

Suécia

República Checa

Pote 4:

País de Gales

Finlândia

Quatro equipas provenientes dos play-offs