"É hora de acabar." Roger Federer anuncia retirada do ténis profissional

Roger Federer

É o fim de uma era no ténis. Roger Federer anunciou, esta quinta-feira, a sua retirada do desporto, a nível profissional, aos 41 anos. Numa publicação nas redes sociais, o tenista manifestou os "desafios" que tem vivido com várias lesões nos últimos três anos e reconhece que "é hora de acabar" a carreira.

Em forma de carta de despedida a todos os "seus amigos, adversários e, sobretudo, aos fãs", o atleta suíço referiu, ainda, que a Laver Cup será o último torneio ATP que vai disputar. Ainda assim, o próprio garante que vai "continuar a jogar ténis", só não o vai fazer em Grand Slams ou no ATP Tour.

"Esta é uma decisão agridoce, porque eu vou sentir a falta de tudo o que o desporto me deu", lamentou. Desde o torneio de Wimbledon, em julho de 2021, que o atleta não competia devido a lesões no joelho.

"De todos os presentes que o ténis me deu ao longo dos anos, o maior foi, sem qualquer dúvida, as pessoas que conheci", começa por referir no comunicado.

O suíço reconhece que a modalidade o tratou "de uma forma ainda mais generosa" do que sonhava, mas admite que é necessário "reconhecer quando é a hora de terminar" a carreira.

Roger Federer conquistou 20 Grand Slams numa carreira com mais de 24 anos. O torneio que mais vezes conquistou no mais alto nível do ténis mundial foi Wimbledon, por oito ocasiões e, no total, levantou 103 títulos.