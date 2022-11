"É já um dos melhores do mundo." Diogo Costa renova com o FC Porto até 2027

O guarda-redes Diogo Costa © Pedro Correia/Global Imagens

Por Cátia Carmo 03 Novembro, 2022 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O guarda-redes Diogo Costa renovou contrato com o FC Porto até 2027, anunciou o clube, esta quinta-feira, no site oficial.

"Diogo Costa prolongou o vínculo que o liga ao FC Porto e vai continuar de Dragão ao peito até 2027. O guarda-redes internacional português, de 23 anos, nasceu em Rothirst, na Suíça, e chegou ao clube na época 2011/12, tendo feito toda a formação de azul e branco até se estrear pela equipa principal, 2019/20. À data, Diogo Costa leva 85 jogos a defender a baliza da equipa principal do FC Porto e é já um dos melhores do mundo na sua posição", pode ler-se no site dos dragões.

O guardião está a fazer uma boa temporada com a camisola azul e branca, chegando mesmo a tornar-se o primeiro jogador a defender três penáltis em três jornadas consecutivas. Mas não se ficou por aqui.

"Na época em curso, Diogo Costa fez história na Liga dos Campeões ao tornar-se no primeiro jogador a defender um penálti e a fazer uma assistência no mesmo jogo (no 3-0 do FC Porto em Leverkusen)", recorda o FC Porto na mesma nota.

Na história do clube atualmente orientado por Sérgio Conceição, o internacional português é já o guarda-redes com mais penáltis defendidos, superando as marcas de Pinho, Barrigana, Andrasik, Acúrsio e Helton.