Por Bruno Sousa Ribeiro 22 Fevereiro, 2022 • 18:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato à presidência do Sporting, Nuno Sousa, defende a reintegração de Bruno de Carvalho e de Godinho Lopes

como sócios do Sporting e perspetiva novas regras para futuras expulsões no clube.

Numa entrevista conduzida pelo jornalista da TSF Mário Fernando, o candidato da lista C, admitiu também a hipótese de vender os direitos associados ao nome do estádio - o chamado naming - como nova fonte de receita, apesar da "dificuldade extra" inserida nos estatutos de clube e que obriga a que o nome do estádio seja José Alvalade.

Naming do estádio pode vir a ser explorado. 00:00 00:00

"Porque não fazer uma proposta - se houver uma proposta de um parceiro credível a médio e longo prazo - aos sócios do Sporting dizendo muito claramente que é uma linha de receita que tem de ser explorada?", explorou o candidato, alertando ainda assim que a última palavra é dos sócios.

Nuno Sousa defende também que "deve ser feita uma reintegração" dos sócios que foram expulsos "por alguma razão" que tenha sido depois desmentida em tribunal.

O candidato quer que no regulamento disciplinar do Sporting fique plasmado que as expulsões, "a acontecer", só devem ser efetivadas "havendo uma decisão transitada em julgado em que tenha ficado comprovado que dolosa ou culposamente alguém agiu contra o Sporting", algo que não aconteceu nos casos de Bruno de Carvalho e de Godinho Lopes.

Nuno Sousa fala da reintegração dos sócios expulsos. 00:00 00:00

"Acho que é de elementar justiça propormos essa reintegração de sócios, porque se provou em tribunal que as notas de culpa não têm fundamento", explicou.

Nuno Sousa acusa ainda Frederico Varandas de não acautelar o futuro do clube e entende que Varandas tem de ir além das medidas para o futebol, com um maior investimento e ideias diferentes também para o restante do universo do clube.

São ideias para ouvir, na íntegra, na primeira das entrevistas da TSF aos candidatos à presidência do Sporting nas eleições de 5 de março. Frederico Varandas e Ricardo Oliveira são os outros candidatos.