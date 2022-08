É mais Palhinha do que Matheus Nunes. Conheça o novo alvo do Sporting

Sotiris Alexandropoulos © Panagiotis Moschandreon/EPA

Sotiris Alexandropoulos não deve escapar ao Sporting. A primeira proposta dos leões foi rejeitada pelo Panathinaikos, mas o clube de Alvalade vai fazer uma nova investida e o desejo do médio internacional grego é rumar a Alvalade.

A TSF entrevistou o jornalista Diosidis Desillas, da rádio Sport FM de Atenas, que considera que o novo alvo do Sporting não é um substituto direto de Matheus Nunes.

"Alexandropoulos é mais um médio defensivo do que um 'box to box', mas acho que ele o pode vir a ser, quando ganhar mais experiência. Ele tem potencial para isso. Mas, agora, é mais um médio defensivo, joga na posição seis. Eu gosto muito do jogador e acho que se o Sporting o conseguir contratar, vai ser um grande reforço", diz Diosidis Desillas.

O jornalista considera que Alexandropoulos é um médio ofensivo com potenciaclidade para se tornar num 'box to box' 00:00 00:00

Este jornalista que acompanha diariamente o Panathinaikos, explica à TSF que "Alexandropoulos não faz parte do onze inicial do Panathinaikos, mas entra quase sempre a partir do banco". Diosidis Desillas acrescenta que o médio grego "é um bom jogador da formação do Panathinaiakos" e tem como principais características a velocidade e a força. Tem ainda algumas limitações no plano ofensivo, pois "não tem muita técnica, mas é forte e rápido", completa.

Em declarações à TSF, Diosidis Desillas explica as características de Alexandropoulos 00:00 00:00

O Sporting fez uma proposta de 4 milhões de euros pelo jogador mais bónus e o Panathinaikos rejeitou essa proposta. Ainda assim, os clubes continuam a conversar: "A relação entre os dois clubes é boa, por isso o negócio é possível. Se fizer outra proposta, um pouco mais alta que a anterior, eu acho que o Alexandropoulos vai para o Sporting", revela o jornalista grego.

Em entrevista, o jornalista da rádio Sport FM de Atenas assume que o contrato é possível 00:00 00:00

Sotiris Alexandropoulos tem 20 anos e já foi convocado por cinco vezes para a seleção da Grécia.