"É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que fiz." Veja o vídeo da despedida de Fernando Santos

No dia em que deixa o cargo de selecionador nacional de futebol, Fernando Santos fez um vídeo, publicado no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a afirmar que sai com um enorme sentimento de gratidão e não poupou nos agradecimentos.

"Enorme pelo privilégio que foi ter sido selecionador nacional e pela honra que tive em representar o nosso país. Foi um sonho que realizei, um objetivo de vida cumprido. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos os jogadores com quem trabalhei desde 2014. Todos, sem exceção", começou por dizer Fernando Santos.

Depois recordou os momentos em que teve de tomar decisões difíceis enquanto líder do grupo de jogadores. Agradeceu aos jogadores, treinadores dos clubes que os cederam, equipa técnica e FPF.

"É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que fiz, mas as opções que tomei, todos sabem que foi sempre a pensar no que seria o melhor para a nossa seleção. Agradeço também aos meus colegas treinadores, nomeadamente dos clubes que deram muitos jogadores à seleção, com quem sempre tive uma relação excelente, aberta e leal. Agradeço à minha equipa técnica por todo o empenho ao longo destes anos. Agradeço à Federação Portuguesa de Futebol nas pessoas do Humberto Coelho e João Pinto, sempre do meu lado, e a todo o staff que comigo, de uma forma mais próxima, trabalhou ao longo destes anos, mas também a todos os que se cruzaram comigo na Federação Portuguesa de Futebol. Ficarão para sempre no meu coração", afirmou o agora ex-selecionador nacional.

Entre a FPF deixou um agradecimento especial a Fernando Gomes, que sempre o "apoiou e que foi um verdadeiro líder" nos bons e maus momentos. Mas, no final, também não esqueceu os adeptos. Grupo do qual passará a fazer parte.

"Serei mais um entre tantos milhões que apoiam e vibram com a seleção. Estarei de corpo e alma, como sempre, já não no banco mas nas bancadas, onde quer que esteja, a cantar o nosso hino e a querer muito que a equipa de todos nós nos dê muitas alegrias", acrescentou.

Fernando Santos deixou o comando técnico da seleção após oito anos à frente da equipa das quinas. Desde 2014 na liderança, Fernando Santos deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol.