"É o título da recuperação do orgulho." Rui Costa agradece a Schmidt, "o grande obreiro"

29 Maio, 2023

O Benfica foi esta segunda-feira recebido na Câmara Municipal de Lisboa, depois de ter conquistado o 38.º título de campeão nacional de futebol da História. Na cerimónia, Rui Costa deixou uma promessa.

"Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, fica já a promessa de que tudo faremos para voltar na próxima temporada. Viva o campeão nacional!", disse o presidente do Benfica.

Durante o discurso, Rui Costa dedicou o título nacional ao "amigo e ídolo" Fernando Chalana. O líder do Benfica não poupou elogios à equipa técnica e ao treinador Roger Schmidt que, desde o primeiro dia, "percebeu o que era o Benfica com a frase histórica: 'Quem ama o futebol, ama o Benfica.'"

"À pessoa que considero o grande obreiro deste feito. Obrigado, Roger", agradeceu.

Depois, agradeceu aos jogadores, "todos sem exceção": "Começámos a temporada com 39 jogadores, a todos eles sem exceção por terem jogado à Benfica durante o ano inteiro."

Uma conquista que dedica a "todos os adeptos".

"Este título é vosso, de todos nós, de todos os benfiquistas. É o título da recuperação do orgulho. Sei bem o que é sentir esta onda vermelha a empurrar-nos para a vitória", rematou Rui Costa.

O presidente do Benfica vê o clube que lidera como "mítico", feito da paixão e glória de tantos benfiquistas em quase 120 anos de história, e sublinha que foi uma conquista inteiramente merecida.

"Conquistámos o 38, estamos á altura dos nossos pergaminhos, da nossa história. Com futebol ofensivo, vibrante e ganhador, numa estratégia alinhada com os valores e identidade do clube, sempre focados em nós próprios, das nossas ambições. Estivemos no topo da classificação desde a primeira jornada. Inteiramente merecido este campeonato. Somos campeões à Benfica", disse.

Rui Costa lembrou que, a 28 de abril do ano passado, prometeu que regressariam à Câmara Municipal de Lisboa para festejar.

"Conquistámos o 38.º que tanto ambicionávamos. É com sentida honra e muito orgulho que aqui estamos, em representação do nosso querido Sport Lisboa e Benfica. É uma enorme honra o que sentimos todos os dias pelo Sport Lisboa e Benfica. O clube mais popular e amado, o mais ganhador. Um clube, como cantam os nossos maior do que Portugal", afirmou o presidente encarnado.

Moedas diz que Rui Costa "é um homem simples e é essa simplicidade que faz dele um grande líder"

No início do discurso na Câmara Municipal de Lisboa, o presidente da autarquia, Carlos Moedas, exaltou o título nacional do Benfica.

"Hoje, os campeões nacionais são campeões de Lisboa. Ninguém é campeão sozinho. Toda a glória dos vossos feitos só é possível porque os outros clubes deram luta", disse.

Assim, Moedas saudou os "outros clubes de Lisboa". O presidente da Câmara de Lisboa começou por agradecer a Rui Costa, que, para o autarca, "é um homem simples e é essa simplicidade que faz dele um grande líder".

"O futebol deve-lhe muito, Lisboa deve-lhe muito e o Benfica deve-lhe muito", considera.

O autarca seguiu para Roger Schmidt e, em inglês, referiu que foi "muito emocionante" vê-lo com a família, antes de lhe agradecer.

Para o fim, Carlos Moedas deixou os agradecimentos para os jogadores.

"Ser uma equipa gloriosa não é só vencer, é uma equipa que aguenta todos os dias, acredita, sonha e nunca perda a esperança", disse.