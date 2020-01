É oficial. Daniel Podence já é jogador do Wolverhampton

Podence vai jogar com a camisola 10 no Wolverhampton © Wolves/Twitter

Por TSF 30 Janeiro, 2020 • 12:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Wolverhampton, clube treinado pelo português Nuno Espírito Santo, anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Daniel Podence ao Olympiacos. O jogador de 24 anos assinou um contrato válido por quatro anos e meio. Contudo, a transferência está ainda dependente de autorização internacional, refere o clube inglês, num comunicado publicado no site oficial.

O jogador estreou-se no Sporting em 2014. No clube grego, onde estava há 18 meses, participou em 27 jogos, marcando cinco golos e fazendo cinco assistências, incluindo um golo contra o Tottenham Hotspur, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O extremo reúne-se agora, em Molineux, com Rúben Neves, João Moutinho, Rui Patrício, Rúben Vinagre, Pedro Neto, Bruno Jordão e Diogo Jota e junta-se aos treinos da equipa antes da viagem até à casa do Manchester United, com quem irão jogar na próxima semana. Podence vai ser a camisola 10 dos "Wolves".

"Estou muito entusiasmado. Sempre foi um sonho de infância jogar na Premier League e eu olho para esta conquista como um sonho tornado realidade", disse Podence, em comunicado.

Nas redes sociais, Podence deixou ainda uma mensagem aos adeptos do Olympiacos, agradecendo o apoio e a oportunidade de ter representado o "maior clube da Grécia".