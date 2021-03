É oficial. Fórmula 1 regressa a Portugal em maio

Fórmula 1 regressa ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão © André Vidigal / Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira* 05 Março, 2021 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Fórmula 1 confirmou, esta sexta-feira, a realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, em Portimão, no dia 2 de maio.

A intenção de realizar mais uma prova da Fórmula 1 em Portimão já tinha sido anunciada em fevereiro, mas agora o evento foi oficialmente confirmado.

"Estamos felizes por anunciar que a Fórmula 1 vai correr em Portimão, mais uma vez, após o enorme sucesso da corrida do ano passado", declarou Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1.

Em outubro de 2020, a Fórmula 1 regressou a Portugal pela primeira vez em 25 anos, com o piloto britânico Lewis Hamilton a sagrar-se vencedor e a bater um recorde de vitórias, em Portimão.

Na altura, o evento contou com a presença de público, gerando alguma controvérsia pela forma como foram seguidas as medidas de proteção contra a pandemia de Covid-19.

A Fórmula 1 adianta que está a trabalhar de perto com o Governo português em relação à questão da presença dos fãs nas bancadas, neste próximo Grande Prémio.

"Queremos agradecer ao promotor e ao Governo português por todo o trabalho árduo e dedicação para chegarmos aqui. Estamos confiantes e expectantes em relação à temporada de 2021, tendo provado, no último ano, que conseguimos fazer 17 corridas em segurança e mobilizar milhões de fãs, neste tempo difícil. Esperamos voltar a encontrar os fãs em Portimão e estamos a trabalhar nos detalhes desse plano", acrescentou a Fórmula 1.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, sublinhou que organizar grandes eventos no país é "muito importante para a imagem e promoção internacional de Portugal enquanto destino turístico", pelo que afirma ser de "grande interesse" ter a Fórmula 1 de regresso ao Algarve este ano.

Ouvido pela TSF, o responsável pelo autódromo em Portimão, Paulo Pinheiro, ressalta o grande apoio do Governo neste evento, com quem está a analisar a hipótese da presença de público.

Paulo Pinheiro refere as vantagens que a organização do Grande Prémio da Fórmula 1 traz a Portugal 00:00 00:00

Também Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, destaca a importância para o país da realização do Grande Prémio da Fórmula 1 em Portugal.

Ni Amorim acredita que a Fórmula 1 pode ficar em Portugal por muito tempo 00:00 00:00

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, mostra-se igualmente satisfeita com a confirmação do regresso da Fórmula 1 ao Algarve, uma notícia que era esperada com expectativa no concelho.

A autarca de Portimão garante que tudo está a ser feito para que não se repita o que correu menos bem na edição de 2020 00:00 00:00

Notícia atualizada às 10h51

*com Miguel Jorge Fernandes e Maria Augusta Casaca