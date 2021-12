Jorge Jesus já não é treinador do Benfica

O treinador Jorge Jesus © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Cátia Carmo 28 Dezembro, 2021 • 14:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jorge Jesus deixou esta terça-feira de ser treinador do Benfica, a dois dias da visita ao FC Porto, informou a equipa da I Liga através de um comunicado enviado à CMVM. O técnico será substituído até final da temporada por Nélson Veríssimo.

LEIA AQUI O COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Mais se informa que o treinador Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol", pode ler-se na breve nota do clube encarnado.

O treino matinal do Benfica desta terça-feira foi cancelado. Após se terem apresentado para o treino, os jogadores abandonaram as instalações do Seixal. O treino da tarde deverá ser orientado por Veríssimo. Rui Costa chegou ao Seixal logo após a saída dos jogadores e vai falar aos jornalistas, numa conferência de imprensa sem espaço para perguntas.

A TSF sabe que Veríssimo vai também orientar a equipa no clássico frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão esta quinta-feira. Veríssimo estava em Santa Maria da Feira com a equipa B, que defronta esta tarde o Feirense num jogo da II Liga.

A saída de Jorge Jesus acontece cinco dias depois da derrota em casa do FC Porto por 3-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal e numa altura em que os encarnados são terceiros classificados da I Liga, a quatro pontos de dragões e Sporting.