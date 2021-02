"É penálti em todo o lado do mundo. Fomos roubados aqui hoje"

Sérgio Conceição pediu explicações ao árbitro Fábio Veríssimo © EPA

Por TSF 04 Fevereiro, 2021 • 21:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No final do encontro entre o Belenenses SAD e o FC Porto, marcado pela lesão grave de Nanu, o treinador dos dragões revelou que o jogador "recuperou a consciência" ainda antes de sair do relvado de ambulância.

Este foi um dos vários lances polémicos que levaram ao desespero o técnico campeão nacional. "Há coisas que não compreendo no futebol português. Não compreendo jogadores num relvado desta [qualidade], depois o resultado é mais difícil, porque a equipa tem de ter o controlo do jogo. Não sei como é que marcam jogos com esta qualidade de relvado", disse, na flash interview da Sport TV.

"Com o decorrer do jogo vimos sinceramente uma arbitragem que eu já não me lembro. Não sei até que ponto é que um árbitro sob uma polémica incrível, como todos nós sabemos, vem apitar um jogo onde os pontos podem ser decisivos para o título. Houve três jogadores, dois jogadores em que mereciam o segundo amarelo, serem expulsos. Um até roça o vermelho. É inacreditável", criticou Sérgio Conceição, que lamentou a decisão do árbitro Fábio Veríssimo em não assinalar grande penalidade no lance que originou a lesão de Nanu.

"Tenho os jogadores revoltados no balneário. Este penálti é penálti em todo o lado do mundo. De uma forma involuntária, mas eu pergunto: alguém tem vontade de fazer penáltis? Hoje fomos enganados, fomos roubados aqui hoje", rematou.