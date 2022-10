E se o Clássico se disputasse no campo da música? Estas canções seriam as vencedoras

António Manuel Ribeiro e Miguel Guedes © Arquivo Global Imagens (montagem=

Por António Botelho 21 Outubro, 2022 • 08:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Manuel Ribeiro, vocalista dos UHF, é adepto do Benfica. Miguel Guedes, vocalista dos Blind Zero, apoia o FC Porto.

Ambos vão estar muito atentos ao que se vai passar esta sexta-feira à noite no Estádio do Dragão, mas antes foram desafiados pela TSF a escolher as melhores músicas para apoiar os seus clubes.

Qual é a música preferida do clube que apoiam? Ouça aqui as respostas dos dois músicos, num trabalho com sonoplastia de Paulo Jorge Guerreiro 00:00 00:00

O líder Benfica e o segundo classificado FC Porto enfrentam-se esta noite na cidade do Porto, separados por apenas três pontos, com vantagem para o Benfica, que segue sem qualquer derrota nos 18 jogos oficiais já disputados.