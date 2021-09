E-toupeira. Arranca o julgamento do ex-assessor do Benfica Paulo Gonçalves

Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica © Filipe Amorim/Global Imagens

Por Bruno Sousa Ribeiro com Rita Carvalho Pereira 29 Setembro, 2021 • 10:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O julgamento do ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves, acusado de corrupção no caso e-Toupeira, começa esta manhã, no Campus de Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa. Em causa está a entrega de bilhetes para jogos do Benfica ao funcionário judicial José Augusto Silva.

Pelas 10h00, estava já tudo a postos para o arranque da sessão, com os arguidos e respetivos advogados na sala de audiências.

À entrada do Campus de Justiça, nenhum dos envolvidos quis prestar declarações.

Ouça a reportagem da TSF à entrada da Campus de Justiça, em Lisboa 00:00 00:00

O julgamento foi adiado já por várias vezes, pelo que não se exclui a hipótese de que volte a ser adiado, ainda mais porque um recurso para o Tribunal da Relação, a solicitar que o caso seja julgado em Guimarães, pode mesmo levar a essa situação.

Em julgamento estão crimes de corrupção, violação do segredo de justiça, recebimento indevido de vantagem, acesso indevido e violação de dever de funcionário.

Recorde-se que o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa decidiu não pronunciar para julgamento a SAD do Benfica, por falta de indícios.