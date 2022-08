"É um exemplo que apresento aos jogadores." Ricardo Horta visto pelo ex-treinador no Vitória FC

Ricardo Horta despediu-se dos adeptos bracarenses no final do jogo frente ao Sporting © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Ricardo Horta está perto de deixar o SC Braga e de tornar-se reforço do Benfica por 15 milhões de euros. Em declarações à TSF, o ex-treinador de Ricardo Horta, que o orientou nos juniores do Vitória FC, Alfredo Lopes, garante que, nas palestras para os jovens jogadores setubalenses, o capitão dos bracarenses é utilizado como um exemplo para os mais jovens.

"Tem muita humildade e capacidade de trabalho", afirma o treinador setubalense, recordando os momentos que "passava antes e depois dos treinos" a tentar melhorar.

Ricardo Horta "tem muita humildade e capacidade de trabalho" 00:00 00:00

O jogador deixou o Benfica na formação, para procurar oportunidades em Setúbal, e o ex-técnico do internacional português não tem dúvidas de que o médio ofensivo está preparado para, mais de uma década depois, regressar aos encarnados, mas agora como protagonista.

Para Alfredo Lopes, em declarações à TSF, o médio ofensivo do SC Braga "tem inteligência e sabe ler o jogo, é um jogador explosivo, rápido e, agora, joga entrelinhas, o que demonstra uma grande capacidade de ler o jogo", começa por referir, e, por isso, acredita que, "se tiver as oportunidades certas, poderá ser uma mais-valia no patamar com mais exigência".

Alfredo Lopes acredita que Ricardo Horta vai ser figura de referência no Benfica 00:00 00:00

"Sabemos que a competitividade entre jogadores vai ser maior, mas acredito que, com a maturidade e inteligência que tem, ele [Ricardo Horta] pode ser uma figura de referência no Benfica", conclui.

Ricardo Horta chegou ao SC Braga na época de 2016/17 por empréstimo do Málaga e ficou em definitivo na cidade dos arcebispos. Pelos bracarenses, fez 279 jogos, marcou 92 golos e fez 49 assistências.