© © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 05 Dezembro, 2020 • 21:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, defendeu este sábado que o golo anulado a Coates em Famalicão esta noite "jamais seria anulado" ao Benfica ou FC Porto.

"É um golo limpo", defendeu o líder leonino, que acusou a equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho de ter procurado deliberadamente uma razão para anular o golo.

"O VAR teve influência num momento capital. Este lance final do golo ao Coates, com um dos rivais, Benfica ou FC Porto, nunca seria anulado. Nunca seria. O golo é limpo. No futebol existem erros. O que me preocupa é a natureza e a forma como é visto o VAR, curiosamente nos jogos em que perdemos pontos. Depois vai-se ao VAR tentar encontrar alguma coisa que justifique poder anular o golo. Se for preciso, põe-se uma câmara microscópica, com uma ampliação de 64 vezes, para ver que há um toque no braço e há razão para anular... Este golo jamais seria anulado aos nossos rivais", disse.

"Como é que se consegue anular este golo?", questionou ainda, reiterando que "o golo é limpo em qualquer campo" e que houve "má utilização do VAR". "Já não estou a falar de 'n' lances discutíveis durante o jogo", continuou.

"A diferença sabem qual é? São quatro pontos de avanço, começam a tremer", acusou também Varandas. "Quanto mais fazem isto, mais força dão ao grupo", garantiu o dirigente.

O árbitro da partida, Luís Godinho, anulou um golo de Coates aos 90' depois de ter consultado as imagens do VAR e que se traduziria no 3-2 a favor dos leões.

Famalicão e Sporting empataram este sábado a dois golos, num jogo que ficou marcado por várias confusões no relvado e pela expulsão de Pedro Gonçalves. No final da partida registaram-se ainda confrontos entre as duas equipas no túnel de acesso aos balneários.