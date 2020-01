"É um matador." Ricardo Chéu acredita que Sporar vai vingar no Sporting

Sporar em ação pelo Slovan Bratislava frente ao Sporting de Braga, esta época, num jogo da Liga Europa © Ivan Del Val/Global Imagens

O Sporting anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Andraz Sporar que custou seis milhões de euros aos leões - o quarto ponta de lança mais caro da história do clube. O ex-jogador do Slovan Bratislava assinou contrato até 2025, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Ricardo Chéu, técnico do Spartak Trnava, já defrontou Sporar na Liga Eslovaca e admite à TSF que o jogador pode vingar no Sporting, tal como fez no Slovan Bratislava. "Tem o perfil de uma equipa grande", garante.

"Um matador." Ricardo Chéu traça o perfil de Sporar. 00:00 00:00

O treinador português não deixa de fazer elogios à qualidade do novo reforço dos leões: "É um matador. É um jogador rápido, lê muito bem os passes e gosta de aproveitar o espaço. Joga muito mais rápido do que os pontas de lança que o Sporting teve anteriormente."

Ainda sobre o avançado, Chéu não tem dúvidas de que o novo reforço vai "adaptar-se muito bem ao futebol português" e de que é "um jogador que o Sporting vai utilizar com muita regularidade". Refere ainda que é um "jogador de eleição", mas admite que o jogo de cabeça é o seu ponto mais fraco.

Com a paragem de dois meses do campeonato eslovaco, Sporar só começou a treinar há cerca de 2 semanas. O jogador vai precisar de um "período de adaptação ao seu novo clube e aos novos métodos de trabalho", alerta o técnico do Spartak.

Chéu confia que Sporar é um jogador que se vai impor no Sporting e em Portugal e, por isso, pode ser utilizado já nos próximos jogos. O futebolista é o melhor marcador da liga eslovaca (21 golos em 26 jogos) e o segundo melhor marcador da Liga Europa (5 golos em 6 jogos).