"É um médio com um raio de ação muito largo, quer defensivo ou ofensivo." As características de Sangaré

Ibrahim Sangaré é um médio defensivo do PSV Eindhoven, que agora surge como uma das hipóteses que Roger Schmidt colocou numa lista para a SAD do Benfica observar, avança o jornal A BOLA.

Jonathan Alves, em entrevista na TSF, recorda-se de Ibrahim Sangaré, no Toulouse, "como um médio com um raio de ação muito largo, quer em tarefas defensivas ou ofensivas, ou seja, pode jogar a seis ou a oito. Enquadra-se muito bem num meio campo a três ou a dois, tal como vi na equipa do Roger Schmidt com um duplo pivot. A primeira vez que vimos o Sangaré ainda jovem com um 1.90 metros, rapidamente pensamos num jogador forte nos duelos e jogo aéreo, mas ele depois distingue-se com outras características, porque sai bem com a bola mesmo sobre pressão, e não se intimida a fazer passes ou a transportar a bola, é um jogador muito vertical sem medo do risco", definiu Jonathan Alves.

O treinador português está atualmente na Suíça ao serviço do Lausanne, na equipa técnica de Alain Casanova, que treinou Sangaré em França.

Jonathan Alves nesta entrevista na TSF, descreve o internacional pela Costa do Marfim como um jogador que tem todas as características para ser o "número seis" do meio campo encarnado, "porque erra pouco e não fica perturbado quando arrisca. Tem sempre muita chegada à grande área contrária, mas normalmente ele fica numa posição de suporte atrás da linha da bola para a rodar de uma linha para a outra, e para parar o contra-ataque do adversário. Ele consegue ler muito bem o jogo e depois é forte nos duelos", acrescenta o treinador português.

Esta temporada no PSV Eindhoven, Ibrahim Sangaré, fez 46 jogos, tem 4 golos marcados e conta com 3 assistências. Um médio defensivo que tem vindo a evoluir a sua forma de jogar. Uma evolução que faz recordar Jonathan Alves, da primeira conversa que teve no Toulouse, com Ibrahim Sangaré, "ele sabia para onde queria ir, tinha 20 anos e logo disse que queria atingir o topo de um clube europeu, e trabalhava para isso", garantiu Jonathan Alves.

O valor do passe de Sangaré ficou inflacionado com esta última temporada que fez ao serviço do PSV Eindhoven. O clube neerlandês pagou em 2020 ao Toulouse quase 10 milhões de euros pelo passe de internacional costa-marfinense, que tem 24 anos. Hoje é um titular indiscutível na equipa ainda treinada por Roger Schmidt, o futuro treinador dos encarnados.

O Benfica para avançar para esta contratação vai ter que ter em conta a concorrência que surge de Inglaterra com o Arsenal, Tottenham e Leicester. Os três clubes têm observado Ibrahim Sangaré, internacional da Costa Marfim em 20 encontros e onde já marcou 3 golos.