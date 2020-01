"É um sonho jogar neste grande clube." Gedson oficializado no Tottenham

Gedson vestiu a camisola do Benfica por 53 vezes © Jorge Amaral/Global Imagens

O Tottenham de José Mourinho confirma a contratação de Gedson Fernandes ao Benfica. O médio sai do Benfica sai por empréstimo de ano e meio e o clube de Londres garante uma opção de compra sem revelar qual o valor.

O português irá utilizar a camisola com o número 30 e num vídeo apresentado no Twitter do Tottenham o internacional português diz cumprir "um grande sonho vir para este grande clube."

O jogador de 21 anos, que representou a equipa principal do Benfica em 59 ocasiões marcando três golos ao serviço das águias, que tem família em Londres e que isso também pesou na decisão de deixar os encarnados. "A minha família veio para Londres porque a vida em Portugal não é fácil para trabalhar, é difícil encontrar emprego. Para mim esta é outra motivação para o meu trabalho, hoje e no futuro".

Agora, Gedson Fernandes diz que quer seguir as pisadas de Cristiano Ronaldo e ter sucesso em Inglaterra e considera José Mourinho "um grande treinador".