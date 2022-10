"É uma equipa recheada de bons valores." Sérgio Conceição elogia Benfica na antevisão ao clássico

Vila Nova de Gaia, 20/10/2022 - Conferência de imprensa de Sergio Conceição treinador do Futebol Clube do Porto em atevisão ao jogo da 10ª jornada da I Liga . Sergio Conceição (Ivan Del Val/Global Imagens) © Ivan Del Val/Global Imagens

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, elogiou a equipa do Benfica na antevisão ao clássico que se vai disputar esta sexta-feira, no estádio do Dragão, e acredita que o encontro vai contar "com as duas melhores equipas" da I Liga.

"Têm uma equipa que me parece completa, no sentido de interpretar bem todos os momentos do jogo", começou por referir o técnico portista, e, em relação ao que foi o passado recente, admite que as águias estão "diferentes quando não têm a bola".

Ainda assim, Conceição fala da "mesma capacidade de chegar ao último terço para criar situações para finalizar" e nos "bons valores" da equipa dos encarnados, tal como a dos dragões.

"Espero um jogo equilibrado, um clássico, onde, com certeza, vão estar, até pela classificação, as duas melhores equipas", admite, mas considera que "à décima jornada, ninguém é campeão", quando questionado pelo teor decisivo da partida.

O FC Porto recebe o Benfica, em encontro da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 20h15, no Estádio do Dragão, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Roger Schmidt lidera a classificação do campeonato, com 25 pontos, mais três do que os 'azuis e brancos', segundos classificados, que procuram neste encontro igualar o rival direto na luta pelo título.