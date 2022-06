"É uma máquina." Taarabt aprova Darwin no Liverpool

© Miguel A. Lopes/Lusa

Por Bruno Sousa Ribeiro 13 Junho, 2022 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em declarações ao portal 'talkSPORT', Adel Taarabt elogiou Darwin, referindo que gosta "dos avançados que são egoístas, apenas querem marcar. Darwin tem isso. Se não marcar, vai ficar descontente mas irá trabalhar muito em prol da equipa."

"Está em forma, pode ver-se pelo seu corpo que é um verdadeiro atleta. É uma máquina. Para mim, na Premier League, irá marcar de certeza", antecipa o internacional marroquino.

Quem também comentou o assunto na rádio 'talkSPORT foi Dean Saunders, antigo avançado que jogou no Benfica mas também no Liverpool: "Joguei na Liga portuguesa e é diferente de jogar na Premier League, para ser sincero é mais fácil. Eles organizam o calendário de maneira a que Sporting, Benfica e FC Porto tenham um jogo difícil, um jogo contra uma equipa de meio da tabela e depois dois jogos fáceis. Caso contrário, a época terminava no Natal. Definem o calendário de maneira a que estas equipas tenham oportunidades semelhantes de ganhar no final", considerou Saunders.

"Eu joguei com Nuno Gomes e João Pinto, e às vezes esses dois marcavam um, dois, três golos por jogo... não há golos fáceis na Premier League, na Liga portuguesa talvez haja. Mas o Darwin jogou num clube gigante, está habituado a jogar sob pressão. Se jogas no Benfica, tens de ganhar todas as semanas", conclui Dean Saunders.