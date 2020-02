E vão três troféus para o Flamengo de Jesus

Por Teresa Alves 16 Fevereiro, 2020 • 16:01 Partilhar este artigo Facebook

Um Flamengo imparável conquistou este domingo a Supertaça do Brasil, ao vencer o Athletico Paranaense por 3-0, naquele que é o terceiro título conquistado por Jorge Jesus ao comando dos "rubro-negro".

Num jogo disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo adiantou-se no marcador ao minuto 15, com golo de Bruno Henrique. O domínio do Flamengo continuou. Ainda na primeira parte, ao minuto 29, Gabigol marcou ampliando a vantagem.

Já na segunda parte, ao minuto 68, coube ao uruguaio De Arrascaeta fixar o resultado final em 3-0.

Jorge Jesus junta assim ao seu palmarés em terras brasileiras o troféu da Supertaça do Brasil. Na mala já tem as vitórias no campeonato brasileiro e na Taça Libertadores.

A Supertaça, que junta o campeão brasileiro e o vencedor da Taça do Brasil, regressou este ano ao calendário 'canarinho', depois de 28 anos de ausência. Esta foi apenas a terceira edição da prova.

(em atualização)