Éder em Riade para assinar pelos sauditas do Al-Raed

© AFP

Por Lusa 21 Setembro, 2021 • 12:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O avançado Éder, o 'herói' de Portugal na conquista do Euro2016 de futebol, está em Riade para assinar pelo Al-Raed, anunciou esta terça-feira o atual terceiro classificado do campeonato da Arábia Saudita, nas redes sociais.

"Éder chegou hoje a Riade. Vai realizar exames médicos e se tudo correr normalmente irá assinar contrato com o nosso clube", lê-se numa publicação na página oficial do Al-Raed no Twitter, em que o jogador de 33 anos aparece numa fotografia junto a um dirigente do clube saudita.

Caso seja confirmado como reforço do Al-Raed, Éder vai encontrar o médio brasileiro Eduardo, que está emprestado pelo Sporting, e o extremo ganês Christian Atsu, ex-FC Porto e ex-Rio Ave.

O internacional português está sem clube desde que abandonou o Lokomotiv Moscovo no final da última temporada, emblema que representou nas últimas quatro épocas.

Éder irá ficar sempre ligado à história do futebol português, por ser o marcador do golo, já em período de prolongamento, que deu à seleção nacional o título europeu em França, no triunfo por 1-0 sobre a equipa gaulesa na final da prova, em 2016.

Depois de ter iniciado a carreira no Tourizense e na Académica, Éder rumou ao Sporting de Braga, tendo depois ainda representado o Lille e o Swansea City, antes de chegar ao futebol russo.