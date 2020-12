Eficácia e Quaresma na goleada do Vitória SC sobre o Santa Clara

Por Lusa 21 Dezembro, 2020 • 23:06 Partilhar este artigo Facebook

Ricardo Quaresma foi esta segunda-feira o impulsionador da goleada (4-0) do Vitória de Guimarães nos Açores frente ao Santa Clara, marcando um golo e assistindo para outros dois, colocando os minhotos provisoriamente no quarto lugar da Liga de futebol.

Num jogo em que a eficácia prevaleceu à maior posse de bola dos anfitriões, o extremo, de 37 anos, foi o jogador decisivo, com duas assistenciais e fazendo ele próprio um golo, que ajudou à subida temporária ao quarto lugar, com 19 pontos, ultrapassando, por um, o Sporting de Braga, que na terça-feira recebe o Rio Ave.

Os vitorianos, que foram muito eficazes no terceiro triunfo consecutivo na prova, interrompendo uma série de dois êxitos do adversário, ficaram a somente dois pontos do terceiro lugar, ocupado pelo FC Porto, que visita a Cidade Berço na próxima ronda: o Santa Clara mantém o sétimo lugar, isolado, com 13 pontos.

O 'festival' Quaresma começou aos seis minutos, ao tirar um adversário do caminho e cruzar para o desvio de André André, ao primeiro poste.

A sorte dos insulares poderia ter mudado aos 22 minutos, contudo, o livre do iraquiano Rashid bateu no poste, gorando-se a possibilidade da igualdade, que ficou mais longe passados cinco minutos.

Ricardo Quaresma ganhou a bola no ataque e avançou em 'slalom' até atirar, de pé direito, para o 2-0.

Passados somente três minutos, aos 30, André André cruzou para a cabeça de Estupiñán, que praticamente sentenciava a partida com o terceiro golo em quatro remates dos forasteiros à baliza.

Rashid sofreu penálti logo após o reatamento, mas em nenhuma das duas tentativas de que dispôs conseguiu reduzir: primeiro Bruno Varela defendeu e, na repetição ordenada pelo árbitro Rui Costa, o iraquiano errou o alvo.

Melhor pontaria teve o colombiano Estupiñán quando foi lançado por Quaresma, 'bisando' e oferecendo o quarto golo do encontro aos vitorianos, que até este jogo só tinham marcado por sete vezes.