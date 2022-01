Egito vence Marrocos e Carlos Queiroz encontra António Conceição na meia-final da CAN

Salah e Trezeguet marcaram os golos do Egito © Shaun Roy/EPA

O Egito venceu a seleção de Marrocos por 2-1 nos quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) e qualificou-se para a próxima fase da competição. Nas meias-finais, a seleção treinada por Carlos Queiroz vai defrontar a equipa dos Camarões, seleção que tem o também português António Conceição como treinador.

Sofiane Boufal abriu o marcador para a seleção marroquina aos sete minutos, através de uma grande penalidade. Já na segunda parte, Mohamed Salah empatou a partida aos 53 minutos. Com o empate no final dos 90 minutos, foi preciso o prolongamento, onde Trezeguet marcou o golo da vitória da seleção de Carlos Queiroz.

Os egípcios apuram-se assim para a meia-final da CAN, onde vão defrontar os Camarões, que são treinados pelo português António Conceição. A seleção camaronesa qualificou-se para essa fase da competição este sábado, com uma vitória por 2-0 frente à Gâmbia. Karl Toko Ekambi foi o homem do jogo ao apontar os dois golos do jogo.

O embate entre selecionadores portugueses está marcado quinta-feira, 3 de fevereiro.