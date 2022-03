Carlos Queiroz volta a cair nos penáltis frente ao Senegal. Egito fora do Mundial

© EPA

O Senegal qualificou-se esta terça-feira para o Mundial2022 de futebol, ao vencer o Egito, de Carlos Queiroz, no desempate por penáltis, enquanto o Gana ultrapassou a Nigéria, beneficiando do golo marcado fora, e também vai estar no Qatar.

Depois de vencer na primeira mão da terceira fase africana de apuramento, por 1-0, no jogo da segunda mão, disputado hoje em Diamniadio, a seleção do Egito sofreu um golo logo aos três minutos, apontado por Boulaye Dia, que deixou tudo empatado.

O jogo não teve mais golos e foi decidido nos penáltis, numa reedição da final da Taça das Nações Africanas (CAN), disputada em fevereiro, também decidida da marcada de 11 metros e que foi favorável ao Senegal.

Hoje, a seleção de Carlos Queiroz voltou a ser batida pelos senegaleses e falhou assim o apuramento para o Mundial2022, com o Senegal a confirmar a terceira presença na fase final, depois de 2002 (sétimos) e 2018.

Na 'lotaria', o Senegal venceu por 3-1, numa noite de muito desacerto, em que até a 'estrela' egípcia Salah falhou a sua grande penalidade, cabendo a Sadio Mané, companheiro de equipa no Liverpool, apontar o penálti decisivo.

O jogo ficou também marcado pelos 'lasers' verdes apontados pelos adeptos aos jogadores egípcios durante todo jogo, incluindo o momento decisivo das grandes penalidades.

Num jogo com muitas paragens, os 'lasers' eram constantemente visíveis no rosto e equipamento dos jogadores do Egito.

Antes, o Gana também garantiu a presença no Mundial2022, com um empate 1-1 na Nigéria, após um 0-0 caseiro, beneficiando do golo marcado fora.

Depois do empate a zero em casa, os ganeses adiantaram-se em Abuja, com um tento de Thomas Partey, aos 10 minutos, com os anfitriões a chegaram à igualdade aos 22, por intermédio de William Ekong.

O Gana, que já tinha estado nas edições de 2006, 2010 e 2014, com um sétimo lugar em 2010, garantiu a quarta presença, nas últimas cinco edições.