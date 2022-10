Eintracht derrotado em casa na Alemanha antes de defrontar o Sporting

© EPA

O Eintracht Frankfurt foi este sábado derrotado em casa pelo Borussia Dortmund (2-1) dias antes defrontar o Sporting em Lisboa, resultado que deixou os forasteiros à condição no terceiro lugar da Liga alemã de futebol, na 12.ª jornada.

Com o embate decisivo na 'Champions' frente aos 'leões' na terça-feira, o Eintracht falhou a possibilidade de subir ao segundo posto da Bundesliga e vai viajar para a capital portuguesa com uma derrota no 'bolso', no duelo em que irá decidir o seu futuro na mais importante prova europeia.

Sem Raphael Guerreiro, lesionado, o Borussia Dortmund, que já tem garantido os 'oitavos' da 'Champions', chegou à vantagem por Brandt, aos 21 minutos, mas pouco depois, aos 26, o japonês Kamada refez a igualdade.

Na segunda parte, o inglês Bellingham voltou a marcar para o emblema de Dortmund, aos 52 minutos, com o resultado a manter-se inalterado até final, com os jogadores a ambas as equipas a 'pegarem-se' nos descontos.

Buta voltou a estar ausente na formação de Frankfurt, novamente devido a lesão.

O Borussia subiu ao terceiro posto da Bundesliga com 22 pontos, menos um que o Union Berlim, segundo com menos um jogo, e menos três que o Bayern Munique, que lidera à condição após golear o Mainz (6-2).

O Eintracht, rival do Sporting na sexta e decisiva jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, é quinto com 20 pontos.