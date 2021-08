Eintracht Frankfurt eliminado da Taça da Alemanha por equipa do terceiro escalão

© Ronald Wittek/EPA

O Eintracht Frankfurt foi este domingo afastado da Taça de Alemanha de futebol, ao perder por 2-0 na visita a Mannheim, do terceiro escalão, num encontro da primeira eliminatória.

Com o internacional português Gonçalo Paciência em campo a partir do minuto 68, e já depois de o colega de equipa Hinteregger (62) ter recebido ordem de expulsão, o Eintracht acabou mesmo por sair precocemente da competição, face aos golos locais anotados por Seegert (48) e Boyamba (52).

Já Mainz e Colónia tiveram de 'suar' e apenas 'carimbaram' o apuramento através de desempate por grandes penalidades, 8-7 e 4-2, após registarem igualdades no final do prolongamento, nos redutos do Elversberg e Jena, ambos do quarto escalão, respetivamente.

Vida difícil nesta primeira ronda teve o Wolfsburgo, na visita a Munster (3-1, que forçou o emblema da 'Bundesliga' a mais 30 minutos de jogo, nos quais existiu uma superioridade da equipa treinada por Mark Van Bommel, que, ainda no tempo regulamentar, viu Brekalo, em cima do minuto 90, responder ao tento da equipa da quarta divisão, apontado por Hoffmeier (74).

No prolongamento, os golos de Weghorst (103) e Baku (120+1) evitaram que a eliminatória fosse discutida através da marca do castigo máximo.

O Fribugo, com um golo solitário do médio Schmid (45), deixou pelo caminho o Wurzburger Kickers e seguiu em frente.

De resto, no que aos primodivisionários diz respeito, o Union Berlim, com um tento de Max Kruse (23), foi ao campo do Turkgocu Munchen vencer por 1-0, enquanto o Hertha de Berlim só garantiu a passagem na reta final do jogo, diante do Meppen, face ao remate certeiro de Selke (90+1).

Também com presença confirmada na próxima fase estão os secundários Schalke, Dusseldorf, Regensburg e Hamburgo, depois de levarem a melhor sobre o Villingen (4-1), Oldenburg (5-0), Koblenz (3-0) e Braunschweig (2-1), respetivamente.