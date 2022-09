Eintracht Frankfurt goleia Leipzig na Alemanha em vésperas de receber o Sporting

© EPA

O Eintracht Frankfurt, primeiro adversário do Sporting na Liga dos Campeões, conquistou a segunda vitória seguida no campeonato alemão de futebol, ao golear por 4-0 na receção ao Leipzig, na quinta jornada da prova.

A equipa anfitriã chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do japonês Daichi Kamada, aos 16 minutos, e Sebastian Rode, aos 22, aumentando a vantagem na segunda parte, pelo brasileiro Tuta, aos 67, e o colombiano Rafael Borre, aos 84, de grande penalidade.

Após uma 'entrada em falso', em que foi goleado por 6-1 pelo Bayern Munique e concedeu dois empates, o Frankfurt conquistou a segunda vitória seguida, em contraponto com o Leipzig, pelo qual o avançado internacional André Silva entrou aos 74 minutos para o lugar de Timo Werner, que quebrou uma série de dois triunfos consecutivos.

A quatro dias de receber o Sporting, para a ronda inaugural do Grupo D da 'Champions', o Eintracht subiu ao nono lugar do campeonato, em igualdade com o Borussia Mönchengladbach (sétimo) e o Werder Bremen (oitavo), enquanto o Leipzig é 11.º classificado.

Horas antes, o Friburgo tinha-se juntado ao Borussia Dortmund na liderança da Liga alemã, ao bater por 3-2 o Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões, aproveitando também o empate 1-1 entre Bayern Munique e Union Berlim, anteriores comandantes.

A equipa da capital, adversária do Sporting de Braga na Liga Europa, travou o decacampeão germânico, que concedeu o segundo empate seguido dos bávaros no campeonato, uma semana após ter obtido o mesmo resultado na receção ao Mönchengladbach.

Em Berlim, a equipa anfitriã colocou-se cedo em vantagem, aos 12 minutos, com um golo do avançado Sheraldo Becker, mas o Bayern igualou pouco depois, aos 15, por intermédio do estratega Joshua Kimmich.

O Bayern, que esta época perdeu o goleador polaco Robert Lewandowski para o FC Barcelona, caiu para o terceiro lugar da 'Bundesliga', com os mesmos pontos do Union Berlim, ambos com menos dois relativamente a Friburgo e Dortmund, vencedor do jogo de abertura da ronda, na sexta-feira, por 1-0, na receção ao Hoffenheim.

O Friburgo até esteve a perder em Leverkusen, na sequência do golo marcado por Kerem Demirbay, aos 16 minutos, mas deu a volta no início da segunda parte, no curto espaço de três minutos, por intermédio de Matthias Ginter, aos 48, e Michael Gregoritsch, aos 51.

O Bayer, que ocupa um modesto 13.º lugar, ainda conseguiu restabelecer novo empate, aos 65 minutos, com um remate certeiro de Patrik Schick, antes de os visitantes assegurarem o precioso triunfo, graças a um golo marcado pelo suplente Ritsu Doan, aos 72.

O Colónia subiu ao quinto lugar, em igualdade com o Hoffenheim, na sequência da vitória por 4-2 no reduto do Wolfsburgo, enquanto o Werder Bremen impôs-se por 2-0 na visita ao lanterna-vermelha Bochum, com um 'bis' de Niclas Fullkrug, e Estugarda -- com o português Tiago Tomás como suplente utilizado -- e Schalke 04 empataram 1-1.