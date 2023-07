"Ela é muito forte." Portugal defronta o Vietname e a maior ameaça joga em Vila Verde

© Saeed Khan/AFP

Portugal defronta o Vietname na segunda ronda do grupo E do Mundial feminino de futebol, que se disputa na Austrália e na Nova Zelândia. Entre as desconhecidas jogadores vietnamitas brilha Huynh Nhu, que espalha magia no campeonato português.

É a única que joga fora do Vietname e foi o Länk Vilaverdense que a acolheu. O nome não é fácil de dizer e o presidente da SAD de Vila Verde, Adriano Miranda, simplificou.

"Nhu, nós tratamo-la todos por Nhu", confessou em declarações à TSF, sem se atrever a tentar pronunciar o nome completo.

Foi Adriano Miranda quem a trouxe para o clube de Vila Verde, perto de Braga, e conta que recebeu uma dica de quem manda e foi ver a jogadora.

"Chegámos por causa da parte do investidor. Como ele tem uns contactos na Ásia e pronto, a gente trabalha com ele. Consegue trazer jogadoras de outros países. Já algumas americanas também vieram da parte do investidor e agora apareceu a hipótese de vir a Nhu, o que foi bom para o projeto", conta o dirigente vilaverdense.

Huynh Nhu não só é difícil de dizer, como é difícil de marcar. A jogadora atua no ataque, é a melhor marcadora do Vietname e a primeira a jogar fora do país asiático. Esta temporada, no Minho, marcou sete golos e fez duas assistências em 22 jogos na equipa que terminou em sexto no campeonato português.

"Ela aprendeu muito bem algumas palavras. Ela já fala, já tira algumas frases, entende. Mas os asiáticos são muito inteligentes e têm uma aprendizagem muito fácil nas outras línguas. Foi por causa disso muito fácil para ela aprender a falar português. Não fala ainda aquele português perfeito, mas já a compreendo, que é o mais importante", avalia o dirigente.

Quanto ao jogo desta quinta-feira, Adriano Miranda deixa alguns avisos a Portugal: "Tecnicamente, ela é muito forte. Define muito bem. Por acaso, é uma das jogadoras que eu mais aprecio na nossa equipa, mas eu acho que Portugal tem de estar preocupado, até porque as nossas jogadoras também jogam bem, mas ela é uma jogadora que já é experiente e é muito objetiva."

O encontro entre Portugal e o Vietname está marcado para esta quinta-feira, pelas 08h30. Ambas as seleções são estreantes em mundiais de futebol. Poderá ouvir o relato em direto desta partida em tsf.pt.