Eleições na Liga marcadas para 1 de junho. Proença ainda não decidiu se avança

Por Miguel Jorge Fernandes 18 Maio, 2023 • 11:29

Pedro Proença ainda não decidiu se avança para um novo mandado. O atual presidente da Liga já admitiu que tem sido "incitado" a recandidatar-se, mas a decisão de Proença, ainda não é conhecida.

O dirigente afirma que "muito em breve" irá dizer se é candidato a um próximo mandato de quatro anos. Certo é que a decisão tem de ser tomada no máximo até dia 26 de maio, a data única para a entrega das candidaturas.

As eleições do dia 1 de junho, uma quinta-feira, arrancam às 14h30 horas, no Auditório João Aranha, na sede da Liga na cidade do Porto.

Vão ser escolhidos os cargos para Presidente da Assembleia Geral e membros da respetiva Mesa, Presidente da Liga, Conselho Fiscal e Conselho Jurisdicional.