Eleições no Sporting. Ricardo Oliveira não esperava "qualquer resultado"

O candidato da Lista B aos órgãos sociais do Sporting, Ricardo Oliveira

O candidato da Lista B aos órgãos sociais do Sporting, Ricardo Oliveira, disse este domingo que não esperava "qualquer resultado", depois dos 2,95% conseguidos nas eleições, e que vai "continuar por aqui, sempre atento".

"Não tinha nenhuma expectativa de qualquer resultado", admitiu o candidato a presidente, que obteve 2,95% dos votos, em declarações à RTP.

Frederico Varandas, que encabeçava a lista A, foi reeleito no sábado com uma percentagem de 85,8%, o correspondente a 64.509 votos, larga margem para a lista C, encimada por Nuno Sousa, com 7,3% (5.487 votos), e para a B, que recebeu 2.216.

"Os sócios pronunciaram-se e, no Sporting, os sócios são soberanos e têm sempre, mas sempre, razão. Quero deixar os meus parabéns à lista liderada por Frederico Varandas e desejar a maior das sortes, a maior felicidade", declarou, a partir da sede da campanha.

Oliveira mostrou-se "à disposição da direção para contribuir com propostas e soluções" e afirmou desejar um Sporting "melhor e mais forte", que "caminhe no sentido da transparência, do diálogo e do estreitar das relações com os sócios".

"A todos os que votaram na Lista B, deixo uma garantia: vou continuar por aqui, sempre atento e empenhado na defesa intransigente do Sporting Clube de Portugal", atirou, no final de uma declaração escrita que leu.

Ricardo Oliveira liderou a lista B, e o atual presidente da Federação Portuguesa de Padel candidatou Miguel Frasquilho, antigo presidente da TAP e da AICEP, ao Conselho Fiscal e Disciplinar, com o advogado Luís Natário em concurso à liderança da Mesa da Assembleia Geral.

A Assembleia-Geral eleitoral ordinária do Sporting, para eleição dos órgãos sociais, decorreu no sábado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, das 09h00 às 20h00, com a participação de 14.785 sócios, o equivalente a 72.212 votos.

Neste ato eleitoral, os sócios votaram para uma lista única, que englobou os três órgãos sociais do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Diretivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respetivos presidentes.