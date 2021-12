O gestor Nuno Sousa revelou que pretende ir a votos © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Por Cátia Carmo 31 Dezembro, 2021 • 12:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting anunciou esta sexta-feira, através do jornal oficial, que as eleições para os órgãos sociais do clube vão realizar-se a 5 de março do próximo ano, no Pavilhão João Rocha, entre as 9h e as 20h.

Já este mês, o gestor Nuno Sousa, de 45 anos, revelou que pretende ir a votos, concorrendo sob o lema "Pelo Meu Sporting".

O atual presidente do clube é Frederico Varandas, eleito em setembro de 2018. Sucedeu a Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo.