Federação de Judo elege novo presidente após oito meses de crise

A Federação Portuguesa de Judo (FPJ) conhece este sábado um novo presidente, oito meses após uma crise instalada na modalidade, que culminou com a destituição de Jorge Fernandes e eleição apenas para este órgão.

Em confronto este sábado na Assembleia Geral (AG) eleitoral em Coimbra estarão os candidatos Sérgio Pina, vice-presidente no anterior mandato, e José Mário Cachada, antigo praticante e chefe municipal na Câmara de Espinho.

A escolha será efetuada pelos 62 delegados que compõem a AG, representativos de associações distritais, de judocas, de treinadores, de árbitros, de clubes e do alto rendimento, numa eleição em que bastará uma maioria simples.

O sucessor de Jorge Fernandes, destituído em dezembro, após inquérito do Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ), por incompatibilidades no cargo, nomeadamente a contratação do filho para a FPJ e o desempenho de cargo de treinador em clube, irá cumprir o remanescente do mandato iniciado em 2020.

As eleições de hoje acontecem depois de uma primeira marcação para 19 de fevereiro, cuja convocatória o Tribunal de Loures anulou, considerando que o sufrágio deveria incidir apenas no cargo de presidente, visto não existir renúncia ou destituição dos restantes órgãos.

Assim, Sérgio Pina poderá hoje herdar a mesma direção em que trabalhou como vice-presidente, enquanto José Mário Cachada, a ser eleito e que defende a mudança, terá sob a sua alçada a anterior estrutura federativa, num período até ao final dos Jogos de Paris2024.